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15:56

"Город находится у красной черты": Песков - о COVID-положении в Петербурге

фото ЗакС политика "Город находится у красной черты": Песков - о COVID-положении в Петербурге

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге критичная: город на Неве находится в "осадном" положении, сообщил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у красной черты. Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты - это просто неуважение к людям"", - цитирует чиновника РИА "Новости".

Ранее петербургский глава Александр Беглов уведомил, что вверенный ему город пребывает в одном шаге от полного локдауна. Он призвал жителей Северной столицы ответственнее отнестись к вводимым антивирусным запретам и новогодние праздники проводить дома.

В Петербурге сегодня зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заболевания: плюс 3761 заразившийся. Всего инфекция была выявлена у более 159 тысяч человек.

Кроме того, напомним, что с 30 декабря по 3 января в городе на Неве предписано закрыться всем заведениям общепита. Нововведение вызвало резкую критику местных властей со стороны рестораторов. ЗАКС.Ру рассказывал о конфликте бизнеса со Смольным.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон

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