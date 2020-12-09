Власти Архангельской области объявили 31 декабря выходным днём

Грядущий четверг, 31 декабря, в Архангельской области будет выходным днём, известил региональный глава Александр Цыбульский.

"Больше 70 тысяч человек приняли участие в опросе по выбору выходного дня в конце декабря. Абсолютное большинство (81%) проголосовали за то, чтобы 31 декабря был выходным. Именно поэтому только что подписал соответствующий указ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря", - отчитался управленец о принятом решении на просторах своего Telegram-канала.

Для бюджетной сферы, поручил Цыбульский, данный указ является обязательным к исполнению. Остальным рекомендуется "дать своим сотрудникам возможность начать подготовку к Новому году с самого утра 31 декабря".

Ранее власти соседнего региона, Мурманской области, объявили 31 декабря нерабочим днём.