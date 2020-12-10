Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

11:56

Суд оштрафовал администрацию поселка Шушары за нецелевые расходы

фото ЗакС политика Суд оштрафовал администрацию поселка Шушары за нецелевые расходы

Мировой судья участка №180 назначил административный штраф в размере более 1 млн рублей местной администрации МО "поселок Шушары" за нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе Контрольно-счетной палаты.

В КСП подчеркнули, что административное производство было начато по результату их проверки, которая прошла под руководством аудитора Юрия Шутова. Контролирующий орган выявил более 150 нарушений на общую сумму 46 миллионов рублей, из которых 39 миллионов – нецелевое использование средств местного бюджета.

В частности, КСП установила, что местная администрация более 35 миллионов рублей израсходовала на благоустройство земельных участков, которые находятся в собственности Петербурга, физических и юридических лиц. Как нецелевые расходы было расценено финансирование муниципалами репетиций ансамблей "Гармония", "Пулковчанка" и "Славяночка", пошив костюмов для их выступлений, а также оплата игр по лазертагу для воспитанников оздоровительного лагеря.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:42 Смольный намерен отслеживать новогодние корпоративы через соцсети и пресекать их

13:34 В Смольном объяснили, почему СК провел рейды по барам, а по церквям - нет

13:07 Беглов "выпал" из тройки лидеров губернаторов-блогеров

12:41 На установку и украшение главной кремлёвской ёлки потратят 8 млн рублей

12:15 Закс Ленобласти внёс в Госдуму законопроект, направленный на помощь обвиняемым

12:08 Муниципал: МО "Владимирский округ" решил не выходить из Совета муниципальных образований

11:56 Муниципал: Суд оштрафовал администрацию поселка Шушары за нецелевые расходы

11:50 "Не распушится": Петербуржцы протестуют против облезлой новогодней ели за 10 млн рублей

11:38 Иткин внес инициативу об освобождении россиян от взносов на капремонт на время пандемии

11:18 Коронавирус обнаружили у почти 28 тысяч россиян: в Петербурге - 3774 новых случая

10:53 На празднование Нового года россияне готовы потратить 25 тысяч рублей: среди желаемых подарков - деньги

10:23 В мэрию Красноярска пришли с обыском силовики

9:52 Петербургские кинотеатры продолжат работать в новогодние каникулы

9:23 "Белых пятен не будет": К 2025 году в Петербурге количество камер увеличат в 4 раза

9 декабря, 21:15 ЗакС и бумеранг справедливости

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru