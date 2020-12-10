Рабочая группа ГИК рекомендовала ИКМО "Ланское" признать результаты выборов по 2 округу недействительными

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по жалобам 10 декабря рассмотрела обращение экс-кандидата в депутаты МО "Черная речка" (ныне "Ланское") Павла Чупрунова на бездействие избирательной комиссии муниципалитета. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам Чупрунов.

Он рассказал, что подал жалобу из-за того, что ИКМО не признает результаты выборов недействительными и не назначает нового голосования. Рабочая группа Горизбиркома решила рекомендовать муниципальной комиссии все же отменить итоги выборов 2019 года по 2 округу до 22 декабря 2020 года, сообщил Чупрунов. Это решение члены ГИК должны подтвердить на общем заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Напомним, ранее приморский районный суд признал результаты выборов на 2 округе МО "Черная речка" (ныне "Ланское") недействительными. Таким образом, из совета должны выйти пять членов, среди которых брат спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова Василий. Решение районного суда устояло в Санкт-Петербургском городском суде в августе 2020 года. При этом, ИКМО требуемого выводами судов решения не приняла.

София Саттарова

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