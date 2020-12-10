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17:55

"В моей камере проводился обыск": Политолог Соловей отправил "весточку" из спецприемника

фото ЗакС политика "В моей камере проводился обыск": Политолог Соловей отправил "весточку" из спецприемника

Оппозиционный политолог и основатель движения "Перемен" Валерий Соловей, отбывающий 10 суток ареста в петербургском спецприемнике, рассказал, что 10 декабря у него в камере искали телефон. Сообщение от политика опубликовали модераторы его Telegram-канала:

"Дорогие друзья, чувствую себя хорошо, настроение прекрасное. Я специально это подчеркиваю, на случай возможных провокаций в отношении меня. Сегодня в моей камере проводился обыск, искали телефон или другой коммуникатор, при этом вели себя корректно. Большое всем спасибо за поддержку, отдельная благодарность журналистам. До встречи".

Напомним, Соловья задержали 5 декабря, когда он общался с группой своих петербургских сторонников у Гостиного двора. Через два дня Октябрьский районный суд назначил ему 10 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП). 

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