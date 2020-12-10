Суд отклонил иск к Собянину, касающийся коррупции в Москве

Международная организация Transparency потерпела неудачу в суде: столичный Пресненский суд отклонил ее иск мэру Сергею Собянину. Через иск заявители требовали от чиновника открыть доступ к прошлогоднему докладу об уровне коррупции, передает "МБХ Медиа" со ссылкой на представителя Transparency, юриста Григория Машанова. Речь идет о докладе, основанном на социологических опросах, которые проводятся в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

"Нам предоставили не то, что мы просили", - рассказал Машанов о событиях, предшествовавших иску.

В свою очередь, отказ суда был объяснен необоснованностью искового заявления, поскольку доклад якобы был доступен на официальном сайте мэрии. Однако Машанов уверяет, что это не так и что на сайте можно найти лишь некий отчет, не удовлетворяющий запросу Transparency.

"Например, [нет данных] о среднем размере взятки среди бизнесменов, о том, где чаще всего дают взятки граждане, какие они структуры считают самыми коррумпированными, сколько вообще людей попадали в коррупционную ситуации", - отметил юрист.

Интересно, что суд в Петербурге принял аналогичный иск к региональным властям.