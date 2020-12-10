Смольный сообщил о проверке деклараций 13 муниципальных депутатов

Комитет территориального развития в ответ на запрос ЗАКС.Ру сообщил, что в адрес ведомства поступили доклады о результатах проверок отчетов о доходах и имуществе 13 муниципальных депутатов Петербурга. По декларациям шести из них глава города уже обратился в муниципалитеты с требованием принять меры ответственности, по семи людям - доклады находятся на рассмотрении, рассказали в комитете.

Там не уточнили, о каких именно депутатах или МО идет речь. В ведомстве сообщили только названия шести районов, в которых трудятся попавшие под проверку 13 мундепов. В них входят муниципалитеты, в которых уже произошло лишение мандатов за якобы совершенные ошибки в декларациях: "Нарвский округ" (Анна Каруличева, "Яблоко"), "Малая Охта" (Вера Морозова, "Яблоко"), "Финляндский округ" (самовыдвиженка Светлана Уткина), "Красное Село" (самовыдвиженец Николай Колошинский). В МО "Малая Охта" также поступило письмо от главы города о якобы наличии нарушений у мундепа от "Яблока" Артема Голева, но его ошибки признаны несущественными - совет МО вынес депутату предупреждение. При этом, в комитете территориального развития заявили, что только два муниципалитета отчитались им о снятии полномочий с депутатов: "Красное Село" и "Финляндский округ".

На сайтах муниципалитетов, которые входят в указанные в ответе ведомства районы, ЗАКС.Ру не удалось найти решения о снятии полномочий с муниципальных депутатов за ошибки в декларациях по требованию губернатора. В ряде округов последние опубликованные документы датируются летом-осенью 2020 года. В муниципалитетах изданию пояснили, что решения совета обычно публикуются в течение 7-10 дней после их принятия. При этом, на сайте МО "Сосновское" опубликовано решение совета от 19 ноября о вынесении предупреждения депутату от КПРФ Михаилу Смирнову. Причина в документе не поясняется, но уточняется, что вопрос поднят из-за обращения комитета территориального развития.

Также в комитете сообщили, что декларации проверяли не только у оппозиционных депутатов. Под проверку попали и четыре представителя "Единой России", заявили в ведомстве. Еще отчетные документы изучили у пяти самовыдвиженцев, трех представителей "Яблока" и одного - КПРФ.

Ранее оппозиционные мундепы Петербурга заявили, что лишение мандатов их сторонников - это акция по уменьшению числа независимых депутатов в городе. Координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров заявил, что губернатор Петербурга Александр Беглов, по обращению котого мундепов и лишают полномочий, в своем отчетном документе не указал резиденцию в поселке Комарово, которая вероятно находится у него в пользовании. Политик предложил петербуржцам добиться его отставки через суд - для чего нужны подписи не менее 100 горожан.

София Саттарова

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