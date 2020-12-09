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11:55

Пивоваров намерен подать в суд на Беглова из-за его декларации

фото ЗакС политика Пивоваров намерен подать в суд на Беглова из-за его декларации

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров записал видеоролик, в котором он стоит на фоне государственной резиденции в Комарово, занятой петербургским губернатором Александром Бегловым на время исполнения полномочий. Политик утверждает, что эти участок и дом глава города не учел в своей декларации о доходах и имуществе, напоминая, что законодательство требует указывать от госслужащих не только личную недвижимость, но и временно используемую государственную. Таким образом оппозиционер отвечает на массовое исключение независимых депутатов из муниципальных советов из-за мелких недочетов в декларациях, которое его глубоко возмущает.

"Если Александр Дмитриевич так дотошен в мелочах, то в отношении себя должен проявить ту же принципиальность, быстро собрать вещи и отправиться вон из Смольного", - заявил член "Открытой России".

Пивоваров намерен подать в суд на губернатора Петербурга, чтобы добиться его отставки. Для подачи иска ему нужно еще как минимум 99 истцов.

Напомним, ранее из-за якобы имеющихся ошибок в декларациях о доходах и имуществе от полномочий были освобождены муниципальные депутаты Анна Каруличева (МО "Нарвский округ"), Светлана Уткина (МО "Финляндский округ") и Вера Морозова (МО "Малая Охта"). Претензии к декларации Каруличевой не были оглашены, Уткиной и Морозовой предъявляли претензии в частности из-за неуказанных нулевых счетов их мужей в банке. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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