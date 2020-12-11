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12:40

Установлена причина смерти петербуржца, не добравшегося до дома после лечения от COVID-19

фото ЗакС политика Установлена причина смерти петербуржца, не добравшегося до дома после лечения от COVID-19

Не успевший попасть домой петербуржец, скончавшийся на улице после выписки из больницы, в которой лечился от коронавирусной инфекции, умер из-за хронической ишемической болезни сердца и постинфарктного кардиосклероза, выяснила "Фонтанка".

Мужчина попал в больницу 25 ноября с жалобами на одышку и высокую температуру. КТ-картина показала 68% поражения легких и двустороннюю пневмонию.

Ранее в Смольном сообщили, что горожанина лечили в течение двух недель, пациент получал все необходимые препараты. После того, как он пошёл на поправку, а COVID-тесты дали три отрицательных значения, его отправили домой на самоизоляцию. До порога своей квартиры он так и не смог дойти. В комитете по здравоохранению пообещали провести проверку и установить причины гибели мужчины.

Добавим, что на фоне коронавирусной инфекции могут обостряться имеющиеся у человека хронические заболевания.

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