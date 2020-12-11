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17:59

Генпрокуратура проверит рост цен на продукты первой необходимости

фото ЗакС политика Генпрокуратура проверит рост цен на продукты первой необходимости

Рост цен на основные продукты питания в течение последних недель стал поводом для проверки этого явления Генеральной прокуратуры, пишет "Интерфакс".

"Прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными органами (поручено - ИФ) активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости", - гласит сообщение от ведомства.

Силовики в случае, если подтвердятся неправомерные действия участников рынка, обещают "решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен", в том числе имея в виду картели. По данным Генпрокуратуры, больше остальных товаров из базовой продовольственной корзины подорожал сахар (+71,5%), подсолнечное масло (+23,8%) и мука (+12,9%).

На неделе на проблему дорожающих продуктов публично указал президент Владимир Путин. Еще раньше, в конце октября, ростом цен на сахар заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.

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