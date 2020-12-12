"Живые свидетели истории": В Петербурге проведут экскурсии по деревьям-памятникам

В Петербурге появилось новое экскурсионное направление: теперь благодаря проекту "Живые истории" горожане смогут больше узнать о жизни местных деревьев-памятников. Авторы идеи предлагают пройтись сразу по нескольким маршрутам.

Кроме экскурсий по Васильевскому острову и Адмиралтейскому району, маршруты проложены также на Петроградской стороне, в районе Таврического сада, Михайловских садов Русского музея, Летнего сада. Не обошли вниманием также зелёных обитателей дворов Лиговского проспекта.

Некоммерческий проект "Живые свидетели истории" направлен на поиск, каталогизацию и содействию в сохранении исторических деревьев города на Неве. Задумка стала возможной благодаря президентскому гранту.

Среди задач проекта - помочь петербуржцам и гостям города увидеть деревья не как зеленые насаждения, а как объекты истории и культуры. Создавая проект, его авторы опирались на многочисленные, но разрозненные наработки и базы данных, которые находятся в распоряжении различных госорганизаций, принимали информацию от энтузиастов-любителей, а также воспользовались научными методами установления возраста деревьев.

Помогали в разработке экскурсий сотрудники ФГБУК "Русский музей", активисты движения "Деревья Петербурга", специалисты Санкт-Петербургского Государственного лесотехнического университета, депутаты МО "Владимирский округ".

"Проект "Живые свидетели истории" может стать объединяющей силой между властями и государственными организациями с одной стороны, и активистами - с другой. Содействовать достижению баланса интересов и взаимовыгодного диалога", - надеется координатор проекта Алексей Лебедев.