"Известия": Цены на сахар и подсолнечное масло хотят временно заморозить

Профильные ведомства собираются предложить правительству зафиксировать цены на сахар-песок и подсолнечное масло на три месяца в начале 2021 года, пишут "Известия" со ссылкой на источники.

Если это предложение будет одобрено кабмином, то с 1 января 2021 года в течение трех месяцев литр подсолнечного масла при покупке у производителей будет стоить 95 рублей, на полке магазина – 110 рублей. Килограмм сахара обойдется при тех же условиях в 36 и 45 рублей соответственно.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил, что, по данным за ноябрь, сахар и подсолнечное масло увеличились в цене больше, чем другие продуктыю По его словам, привело к этому то, что поставщики этих товарных групп подняли закупочные цены на них более чем в два раза.

Договоренность о фиксации цен планируется закрепить в виде соглашения между компаниями, сообщили источники. Один из собеседников издания отметил, что если зафиксировать цены на уровне, который не выгоден производителям, то последние могут приостановить поставку своих товаров, что создаст риск дефицита сахара и подсолнечного масла.

Ранее президент Владимир Путин дважды за неделю поднимал вопрос о росте цен на продукты в России. Накануне он отчитал членов правительства за рост цен на сахар, подсолнечное масло, макароны, муку. Генпрокуратура уже объявила о начале проверке, пообещав строго разобраться с участниками возможных картелей.