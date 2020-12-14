Эксперт заявили о скором выходе Петербурга и Москвы на коронавирусное плато

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян известил, что, по имеющейся у него информации, Москва и Петербург уже в ближайшее время выйдут на плато по распространению COVID-19, однако сама пандемия пойдёт на спад не раньше грядущей весны.

"Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато. К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года", - приводит высказывание Тавадяна РИА "Новости".

Специалист напомнил, что любая эпидемия имеет долгоиграющие последствия. Более того, надеяться, что после массовой вакцинации коронавирус исчезнет, ошибочно. Как показывает опыт истории, после пика пандемии "затухание" заболеваемости происходит ещё длительное время.

Добавим также, две недели назад Тавадян сообщал, что город на Неве выйдет на COVID-плато ещё нескоро.

"В ближайшие десять дней, судя по моим наблюдениям, выхода на пик заболеваемости, а затем и на плато, вероятнее всего, не случится. Пока что мы не знаем, с чем имеем дело", - делился прогнозами эксперт.