"Интерфакс": Экс-замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в особо крупном мошенничестве

Бывшему замдиректора Росгвардии Сергею Милейко предъявлено обвинение в организации мошенничества в особо крупном размере, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным издания, генералу вменили ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ. Напомним, ранее сообщалось, что дело связано с контрактами на закупку обмундирования в 2017 – 2019 годах. Источник утверждает, что в материале дела есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.

Ущерб предположительно оценивается примерно в 676 млн рублей. По версии следствия, были на 100-400 рублей завышены закупочные цены на парадные пояса, форменные тельняшки, перчатки.

В октябре Милейко задерживали по делу о мошенничестве. Оно было связано с тем, что жена генерала в 2012 году получила помещение в доме для военных по необоснованно заниженной цене и открыла там парикмахерскую. Милейко тогда отпустили под обязательство о явке.