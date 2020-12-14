Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

Выступая с ежедневным отчётом и работе городского правительства на "Радио России", губернатор Александр Беглов рассказал, среди прочего, о том, какими темпами идёт восстановление объектов в охраняемом ЮНЕСКО историческом центре Петербурга.

Так, в ходе субботнего объезда Адмиралтейского района градоначальник побывал на 11-й Красноармейской улице у ремонтируемого Дома купца Крутикова: там в ближайшие годы должны появиться квартиры в рамках программы "Молодежи - доступное жильё".

"Необходимо, чтобы молодые семьи могли растить своих детей среди исторического наследия и учились его сохранять", - подчеркнул Беглов.

Кроме того, год назад привели в порядок охраняемое здание-памятник на Фонтанке, 155 - сейчас там работает женская консультация, напомнил городской глава.

Вспомнил Беглов и о реставрации набережной канала Грибоедова: там специалисты пронумеровали каждую гранитную плиту, высеченную более 200 лет назад - каждую вернут на свое место к концу 2021 года.

"Под охраной ЮНЕСКО сегодня состоят памятники Петербурга и Ленобласти общей площадью более 23 тысяч гектар. Это больше, чем у любого другого объекта культурного наследия. Мы рады любой возможности привлечь в дело сохранения дополнительные средства", - пояснил Беглов.

Наконец, резюмируя тему, губернатор вспомнил о том, что у города появилась возможность привести в порядок комплекс зданий Александро-Невской лавры.

Отметим, осенью в СМИ появились сведения о том, что федеральные чиновники поручили петербургским коллегам передать РПЦ три объекта на территории религиозного объекта: Благовещенскую, Лазаревскую церковь и церковь Тихвинской иконы Божией матери. Инициативу связывают с 800-летием со дня рождения князя Александра Невского, которое уже начали отмечать на официальном уровне.

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