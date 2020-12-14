18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:52

Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

фото ЗакС политика Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

Выступая с ежедневным отчётом и работе городского правительства на "Радио России", губернатор Александр Беглов рассказал, среди прочего, о том, какими темпами идёт восстановление объектов в охраняемом ЮНЕСКО историческом центре Петербурга.

Так, в ходе субботнего объезда Адмиралтейского района градоначальник побывал на 11-й Красноармейской улице у ремонтируемого Дома купца Крутикова: там в ближайшие годы должны появиться квартиры в рамках программы "Молодежи - доступное жильё".

"Необходимо, чтобы молодые семьи могли растить своих детей среди исторического наследия и учились его сохранять", - подчеркнул Беглов.

Кроме того, год назад привели в порядок охраняемое здание-памятник на Фонтанке, 155 - сейчас там работает женская консультация, напомнил городской глава.

Вспомнил Беглов и о реставрации набережной канала Грибоедова: там специалисты пронумеровали каждую гранитную плиту, высеченную более 200 лет назад - каждую вернут на свое место к концу 2021 года.

"Под охраной ЮНЕСКО сегодня состоят памятники Петербурга и Ленобласти общей площадью более 23 тысяч гектар. Это больше, чем у любого другого объекта культурного наследия. Мы рады любой возможности привлечь в дело сохранения дополнительные средства", - пояснил Беглов.

Наконец, резюмируя тему, губернатор вспомнил о том, что у города появилась возможность привести в порядок комплекс зданий Александро-Невской лавры.

Отметим, осенью в СМИ появились сведения о том, что федеральные чиновники поручили петербургским коллегам передать РПЦ три объекта на территории религиозного объекта: Благовещенскую, Лазаревскую церковь и церковь Тихвинской иконы Божией матери. Инициативу связывают с 800-летием со дня рождения князя Александра Невского, которое уже начали отмечать на официальном уровне.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:50 В ряде домов на севере Петербурга пропало электричество

20:16 The Insider и Bellingcat назвали имена людей, которые могут быть причастны к отравлению Навального

19:30 С 14 по 18 декабря в Петербурге будут разведены мосты в ночное время

19:20 Муниципал: В МО "Светлановское" лишили мандата депутата от КПРФ

18:52 Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

18:47 Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 91,4%

18:28 Суд снова отказался продлить испытательный срок Егору Жукову

18:25 Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

18:20 Депутаты вступились за центр спорта в Павловске

17:58 СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманской области

17:43 Беглов призвал чиновников "усилить работу по проведению рейдов" в новогодние праздники

17:32 Беглов объявил Петербург готовым к началу массовой вакцинации от коронавируса

17:23 В 2020 году пассажиропоток в петербургском метро сократился на треть из-за пандемии

16:55 "Интерфакс": Экс-замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в особо крупном мошенничестве

16:24 Беглов ответил единороссам на запрос о листовках про депутата Четырбока

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru