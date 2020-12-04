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18:55

Макаров посетил открытие фотовыставки об Александре Невском

фото ЗакС политика Макаров посетил открытие фотовыставки об Александре Невском

Открытие фотовыставки, посвященной фигуре князя Александра Невского, посетил спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. Единоросс изучил более 100 фоторабот, размещенных в выставочных помещениях на территории исторического парка "Россия - моя история", и отметил важность мероприятия.

"Это обращение к нашим истокам, нашим духовным корням, великой тысячелетней истории России. Это уникальная возможность войти в молитвенное соприкосновение с великим святым Земли Русской", - цитирует политика пресс-служба ЗакСа.

По словам Макарова, для всех православных россиян великий князь являет собой нравственный ориентир и пример исключительной духовной мощи, при помощи которого Россия выбрала "спасительный путь".

Отметим, что город готовится к празднованию 800-летию со дня рождения Александра Невского. Главные события, приуроченные к памятной дате, ожидаются в следующем году.

_46I2611.jpg (360 KB)фото: пресс-служба Законодательное собрания


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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