18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:59

Суд прекратил дело активиста Иванкина, побывавшего под арестом за пикет против плебисцита по Конституции

фото ЗакС политика Суд прекратил дело активиста Иванкина, побывавшего под арестом за пикет против плебисцита по Конституции

Октябрьский райcуд Петербурга счёл, что возбужденное в отношении активиста Павла Иванкина административное дело следует прекратить, информирует адвокат "Апологии Протеста" Александр Передрук.

В рамках возбужденного ещё в феврале дела, в июле Иванкин провёл 5 суток в спецприёмнике (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Поводом для преследования активиста стало его участие в одиночном пикете 15 февраля возле ТК "Галерея": в тот дель у центра прошла серия одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Полиция сочла, что в руках мужчина держал плакат, содержащий "провокационный и экстремистский характер, призывающий к незаконным действиям". Однако на листе бумаги было высказано предположение, что нужно поменять некого "пересидента".

Ранее петербургский Горсуд отправил дело на новое рассмотрение, в рамках которого нижестоящая инстанция и прекратила дело из-за отсутствия состава правонарушения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:53 Петербургские работодатели накопили почти 125 млн рублей долгов перед своими сотрудниками

18:35 После тайного голосования главой партии "Россия  без коррупции" избран племянник Путина

17:40 Дети-сироты получили из рук главы Красносельского района ключи от квартир

17:13 Ремонт трамвайных путей на проспекте Энгельса обойдётся бюджету в 136 млн рублей

16:27 Законопроект о запрете на "вторжение" в личные жизни силовиков прошел первое чтение в Госдуме

14:49 В Петербурге высокопоставленную сотрудницу таможни заподозрили в превышении полномочий

13:55 Оперативники обыскивают крупный петербургский охранный холдинг

13:32 Столичного муниципала вызвали в полицию из-за ролика о правах ЛГБТ

11:02 На проспекте Просвещения из-за "опасного" письма эвакуировали девятиэтажку

10:32 Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:44 Комиссия по вопросам помилования пополнилась четырьмя петербуржцами

19:15 Суд счел необоснованными претензии чиновников к концерту "Чиж&Co"

18:53 Петербургские работодатели накопили почти 125 млн рублей долгов перед своими сотрудниками

18:50 У Гостиного двора прошел пикет против "токсичных людей" и в поддержку Навального

18:35 После тайного голосования главой партии "Россия  без коррупции" избран племянник Путина

18:16 Политолог Соловей вышел из петербургского спецприемника после 10 суток ареста

18:07 Художник-сценограф пытался оспорить в суде новогодние запреты Беглова

18:06 В Подмосковье досрочно закрыли отравлявший жизни людей полигон "Ядрово"

17:58 Цены на сахар и масло заморозят только на европейской части России

17:40 Дети-сироты получили из рук главы Красносельского района ключи от квартир

17:27 Полиция не стала возбуждать уголовное дело из-за предоставления Кропачеву элитного участка

17:13 Ремонт трамвайных путей на проспекте Энгельса обойдётся бюджету в 136 млн рублей

16:52 Фасады Михайловской военной академии покроются лесами на полтора года

16:41 В Петербурге задержан координатор "Весны" Маликов

16:41 Высоцкий, Тугов и Мельникова хотят освободить от взносов на капремонт работающих россиян старше 70 лет

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru