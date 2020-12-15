Смольный: Бесплатные препараты для лечения COVID-19 получают более 18,7 тысяч петербуржцев

Препараты для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции выдают 18 760 жителям Петербурга, сообщили 15 декабря в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Из них 1 148 человек ранее находились в стационарах. Завершили лекарственную терапию 6 838 горожан.

Средства на закупку препаратов были выделены из федерального бюджета. Петербург уже получил 203,14 млн рублей и законтрактировал 99%. До конца года планируется получить еще 112,3 млн рублей.

Ранее депутаты ЗакСа возмущались тем, что во многих поликлиниках лекарств не хватает и больным ничего не раздают. Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на это объяснил, что к 9 декабря только 50% приобретенных препаратов поступили в поликлиники. 15 декабря Смольным отчитался уже о 70%.

Лекарства выдаются пациентам бесплатно по назначению врача. Список препаратов полностью соответствует семи схемам лечения, содержащимся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 для больных с легкой и среднетяжелой формой коронавирусной инфекции.

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