Политолог Соловей вышел из петербургского спецприемника после 10 суток ареста

Политолог и лидер общественно-политического движения "Перемен" Валерий Соловей освободился после отбывания 10-суточного административного ареста в стенах петербургского спецприемника.

"Провокаций, если такие планировались, мы постарались избежать. Валерий Дмитриевич благополучно отбыл в Москву", - цитирует "МБХ Медиа Северо-Запад" слова адвоката профессора, Алексея Добрынина.

Напомним, что задержание профессора случилось 5 декабря у Гостиного двора, где он совершал прогулку. Суд расценил ее как организацию несанкционированной акции. В ходе прогулки на месте появились политические противники Соловья. Тогда же кто-то бросил на землю дымовую шашку, вскоре после чего ученого задержали.

О петербургских злоключениях профессора и конфликте его последователей со сторонниками партии Захара Прилепина "За правду" читайте в материале ЗАКС.Ру.