Суд счел необоснованными претензии чиновников к концерту "Чиж&Co"

Суд в Петербурге закрыл административное дело против музыкального клуба "A2", где в конце ноября прошел концерт рок-группы "Чиж&Co", к которому у чиновников возникли претензии. Согласно материалам выездной проверки сотрудников комитета по культуре, в заведении якобы грубо нарушались противоэпидемические меры безопасности, что в подробностях впоследствии зафиксировали в протоколе. В частности, утверждалось, что социальная дистанция нарушалась и многие посетители были без масок. Однако этот аргумент истцам не помог.

"Суд всех выслушал, изучил материалы и производство по делу прекратил в связи с отсутствием события административного правонарушения", - гласит сообщение от объединенной пресс-службы судов.

Как пишет Mash со ссылкой на адвоката ответчика Алексея Матекайтиса, протокол составили задним числом. Теперь он намерен уже сам быть в качестве истца, поскольку усматривает в произошедшем признаки возможного подлога информации и злоупотребления служебными полномочиями.