Депутат Романов поддержал идею продлить срок действия просроченных паспортов на полгода

Петербургский депутат-единоросс из Госдумы Михаил Романов приветствует инициативу, с которой его однопартийцы и единомышленники решили накануне обратиться к Владимиру Путину: они добиваются продления просроченных паспортов и водительских удостоверений россиян до конца пандемии и связанных с ней ограничений. Предлагаемую меру инициаторы, главный из который - секретарь генсовета ЕдРа Андрей Турчак, хотят распространить на документы, чей срок действия истекает до 31 декабря включительно, продлив его на полгода.

"Ничего страшного не произойдет, если эти несколько месяцев люди поберегутся, не станут проходить во многом очные бюрократические процедуры для замены паспортов и прав, и еще несколько недель будут использовать старые документы. Эта мера позволит избежать нежелательного скопления граждан в соответствующих учреждениях, а значит, зачастую, фатальных заражений", - считает законотворец, цитируемый своей пресс-службой.

При этом, подчеркнул Романов, если россиянам окажут такую услугу, от них потребуется подойти к проблеме ответственно и сообщить о своей ситуации во все компетентные ведомства - чтобы "не было разночтения ни по вертикали, ни по горизонтали управления".