Жириновский: Лучший способ регулировать цены на продукты - составлять списки на арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что самым эффективным способом быстрее уладить вопрос с повышением цен на продукты - привлекать к арестам всех, к этому причастных. Своим видением решения проблемы политик поделился в личном Telegram-канале.

"Самый лучший способ регулировать цены - начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен", - считает Жириновский.

Ранее президент Владимир Путин дважды за неделю поднимал вопрос о росте цен на продукты в России. Накануне он отчитал членов правительства за рост цен на сахар, подсолнечное масло, макароны, муку. Генпрокуратура уже объявила о начале проверке, пообещав строго разобраться с участниками возможных картелей. В свою очередь Минсельхоз пообещал, что цены снизятся в течение ближайших пяти дней.