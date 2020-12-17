Полиция ищет хулиганов, забросавших Вечный огонь на Марсовом поле снегом

Петербургские правоохранители разыскивают злоумышленников, потушивших минувшей ночью Вечный огонь на Марсовом поле.

О том, что двое на данный момент неустановленных граждан закидали пламя снегом, известили бдительные горожане.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Двое неизвестных злоумышленников снегом затушили Вечный огонь и с места происшествия скрылись. Приняты меры к розыску и задержанию", - приводит ТАСС комментарий петербургского главка.

Зажжённый в 1957 году Вечный огонь нередко становится жертвой вандалов. Прошедшей весной, например, его "нечаянно" потушила молодая мать двоих детей.