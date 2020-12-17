Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

13:39

ГИК обязал ИКМО "Ланское" признать итоги выборов по 2-му округу недействительными

фото ЗакС политика ГИК обязал ИКМО "Ланское" признать итоги выборов по 2-му округу недействительными

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 17 декабря частично удовлетворила жалобу экс-кандидата в муниципальные депутаты МО "Черная речка" (ныне "Ланское") Павла Чупрунова, обязав местный избирком признать результаты выборов по 2-му округу недействительными в соответствии со вступившим в силу решением суда. 

Чупрунов, выдвигавшийся на муниципальных выборах 2019 года от "Справедливой России", просил комиссию также признать незаконным бездействие ИКМО, но ГИК в этом ему отказал. Во время заседания городского избиркома 17 декабря член ГИК Олег Зацепа сообщил, что причины, по которым ИКМО "Ланское" воздерживалось от решения по выборам представляются ему понятными: суд признал итоги голосования недействительными, но не обязывал местную комиссию принимать этого решения. 

Член ГИК Ольга Покровская в свою очередь заявила, что, по ее мнению, бездействие ИКМО должно было быть признано незаконным. Она указала, что после отмены результатов выборов местная комиссия должна была отменить и решение о регистрации кандидатов, а также опубликовать соответствующие сведения в СМИ. Большинство коллег из Горизбиркома ее не поддержало. 

Во время заседания Горизбиркома Чупрунов озвучил просьбу, чтобы члены комиссии направили заявление в Следственный комитет. Экс-претендент на место депутата считает, что СК должен провести проверку действий ИКМО "Ланское" в связи с неисполнением решения суда от 2019 года, постановившего зарегистрировать его кандидатом, и на воспрепятствование реализации его избирательных прав. Чупрунов уточнил, что обращался в СК и сам, но ведомство перенаправляло его заявления то в прокуратуру, то в Горизбирком. По мнению Чупрунова, СК недостаточно серьезно относится к его обращениям, но он выразил надежду, что к заявлению от ГИК ведомство должно подойти иначе. 

После рассмотрения жалобы Чупрунова глава Горизбиркома Наталья Чечина проводила заявителя словами: "Павла Вячеславовича мы поблагодарим за участие, за активную жизненную позицию, поздравим с наступающим Новым годом и пожелаем успехов. И всего вам доброго".  

Напомним, ранее Приморский районный суд признал результаты выборов на 2-м округе МО "Черная речка" (ныне "Ланское") недействительными. Таким образом, из совета вышли пять депутатов, среди которых брат спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова Василий. Решение районного суда устояло в Санкт-Петербургском городском суде в августе 2020 года. При этом, ИКМО требуемого выводами судов решения не приняла. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:36 Столичного "яблочника" Запольного задержали и силой увезли в военкомат

12:51 Из бюджета РФ выделено 600 млн рублей на строительство нового дома для ветеранов в Великом Новгороде

12:18 Стычка фанатов "Зенита" и "Спартака" привела к возбуждению уголовного дела

11:10 Полиция ищет хулиганов, забросавших Вечный огонь на Марсовом поле снегом

10:45 На стене спецприёмника, где отбывал наказание политолог Соловей, появилась его именная табличка

9:50 Жириновский: Лучший способ регулировать цены на продукты - составлять списки на арест

16 декабря, 18:53 "Открытые медиа": Германия подозревает зятя Мишустина в связи с хищением НДС на 5,2 млрд рублей

16 декабря, 18:23 Минсельхоз пообещал снижение цен на сахар и масло в России в течение пяти дней

16 декабря, 17:54 КСП нашла у комитета по физкультуре нарушений на 389,3 млн рублей

16 декабря, 17:16 Рогозин выиграл суд у трех СМИ 70 тысяч рублей

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:32 Немецкая прокуратура допросила Навального после запроса российских властей

16:12 Путин: Гонка вооружения уже началась

15:59 Путин рассказал о расходовании Фонда национального благосостояния

15:30 Путин об отношениях с Западом: Мы белые и пушистые

15:27 Путин об индексации пенсий работающим гражданам: Конечно, мы об этом думаем

15:13 Владельцы петербургских офисных центров просят Беглова не повышать ставки налога на имущество

14:58 Беглов распорядился передать РПЦ семь квартир на Октябрьской набережной

14:48 Путин об аресте Фургала: Мы что, для каких-то партий должны делать исключение, что ли?

14:47 Путин о Беларуси: Надо набраться терпения и подождать

14:36 Столичного "яблочника" Запольного задержали и силой увезли в военкомат

14:25 Путин пока не определился с переизбранием в 2024 году

14:21 "Держит слово, мужчина, хвостом не виляет": Путин выразил уважение Эрдогану

14:09 "Раньше многие вещи сделать было невозможно": Путин объяснил, почему Конституцию изменили в 2020 году

14:05 Путин посоветовал россиянам посетить Петербург

14:03 Прокуратура не стала требовать ужесточения наказания для осужденных фигурантов "Нового величия"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru