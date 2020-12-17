ЕСПЧ принял жалобу карельчанки, осужденной за комментарий о теракте в УФСБ Архангельска

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу жительницы Медвежьегорска Екатерины Мурановой на приговор по делу об оправдании терроризма, известил в беседе с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Как указано в жалобе карельчанки, проведенная в рамках её дела "сомнительная" экспертиза нарушает статью 6 Конвенции по правам человека. Адвокаты усомнились в компетентности и беспристрастности эксперта.

"Отсутствие документов, подтверждающих образование и уровень квалификации эксперта Гуриной в двух областях психологии и лингвистики, проведение двух лингвистических исследований до возбуждения уголовного дела, затем комплексной психолого-лингвистической экспертизы в рамках расследования одним и тем же специалистом, который к тому же является сотрудником ФСБ – государственной структуры, где был совершен теракт, ссылка в заключении экспертизы на документ, который не был предоставлен на исследование, вызывают обоснованные сомнения в компетентности и беспристрастности эксперта. Выраженное мнение следователя в постановлении о назначении лингвистического исследования о том, что Национальная оборона является протеррористическим сообществом и утверждение экспертом данного факта вызывают сомнения", - говорится в тексте жалобы.

В декабре 2019 года Муранову приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей. Ей вменили оправдание терроризма из-за комментария во "ВКонтакте", который касался теракта у управления ФСБ в Архангельске. В апреле суд оставил этот приговор в силе.