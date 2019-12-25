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14:57

За оправдание терроризма матери-одиночке из Карелии присудили 350 тысяч рублей штрафа

фото ЗакС политика За оправдание терроризма матери-одиночке из Карелии присудили 350 тысяч рублей штрафа

28-летняя жительница Медвежьегорска Екатерина Муранова, фигурант уголовного дела об оправдании терроризма, в качестве наказания получила 350 тысяч рублей штрафа, передает "Медиазона". В связи с тем, что она находится в статусе обвиняемой, ее счета заблокировали еще летом.

Прокуратура запрашивала для молодой женщины, в одиночку воспитывающей ребенка, 500 тысяч рублей штрафа. Дело возбудили в марте. Муранова настаивает на том, что у нее никогда и в мыслях не было поддерживать террористов.

Оправдание терроризма, по мнению суда, выразилось в одном из комментариев, оставленных в социальной сети "ВКонтакте". Посвящен он был поступку юноши Михаила Жлобицкого, устроившего террористический акт у стен архангельского управления ФСБ в октябре 2018 года и подорвавшего тем самым самого себя.

Архангельский инцидент роднит дело Мурановой с делом журналистки Екатерины Прокопьевой, обвиненной в медиавыступлении на ту же тему.

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