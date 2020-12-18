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11:30

Петербургу выделили ещё 112 млн рублей на закупку лекарств для COVID-больных

фото ЗакС политика Петербургу выделили ещё 112 млн рублей на закупку лекарств для COVID-больных

Правительство России санкционировало очередной транш в размере 2,7 млрд рублей для регионов на покупку лекарств для амбулаторных COVID-больных. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда: в ближайшее время их направят в Минздрав, который распределит финансы по субъектам РФ.

Петербургу из обозначенной суммы достанется 112,2 млн рублей, Ленинградской области - 38,9 млн рублей.

Ранее депутаты ЗакСа возмущались тем, что во многих поликлиниках лекарств не хватает и больным ничего не раздают. Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на это объяснил, что к 9 декабря только 50% приобретенных препаратов поступили в поликлиники. 15 декабря Смольным отчитался уже о 70%. 

Лекарства выдаются пациентам бесплатно по назначению врача. Список препаратов полностью соответствует семи схемам лечения, содержащимся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 для больных с легкой и среднетяжелой формой коронавирусной инфекции.

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