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18:59

Рогозин сообщил о выводе 28 спутников связи OneWeb, запущенных с космодрома Восточный

фото ЗакС политика Рогозин сообщил о выводе 28 спутников связи OneWeb, запущенных с космодрома Восточный

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter заявил, что 28 из 36 запущенных с космодрома Восточный спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат".

По словам Рогозина, "Фрегат" продолжает работу.

Запуск ракеты-носителя со спутниками состоялся днем накануне, 17 декабря. Это был первый запуск аппаратов OneWeb в рамках полностью коммерческого проекта с космодрома Восточный. В феврале на орбиту запустили еще 34 спутника связи с космодрома Байконур.

OneWeb – проект, в рамках которого к 2027 году планируется предоставить жителям всей планеты высокоскоростной интернет и обеспечить связью все виды транспорта. В 2015 году "Роскосмос" заключил с компанией контракт более чем на миллиард долларов на запуск ракет-носителей.

В 2018 году ФСБ объявила OneWeb угрозой нацбезопасности, поскольку система может использоваться в разведывательных целях и поставит отдаленные регионы России "в полную зависимость от данных иностранных систем связи". Из-за этого были опасения, что "Роскосмос" рискует потерять крупнейший заказ, но Рогозин дал понять, что разрывать контракт не будет.

фото: "Роскосмос"

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