Смольный добавит 321 млн рублей на закупку лекарств для COVID-больных

Из резервного фонда Петербурга будет выделено более 321 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение дома, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

В Смольном пообещали, что районные поликлиники закупят лекарство в кратчайшие сроки.

Также Смольный выделит дополнительные деньги на закупку 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому. По словам чиновников, отдельно предусмотрены средства на аренду автомобилей для поликлиник, на которых будут развозить участковых врачей в январе-феврале 2021 года. С учетом всех факторов, в том числе зарплаты водителя и накладных расходов, Смольный рассчитывает оплатить 54 тысячи машино-часов.

Накануне правительство выделело из своих запасов еще 2,7 млрд рублей для регионов на бесплатные лекарства от коронавируса для пациентов на дому. Петербургу из этой суммы достанется 112,2 млн рублей.

Ранее депутаты ЗакСа возмущались тем, что во многих поликлиниках лекарств не хватает и больным ничего не раздают. Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на это объяснил, что к 9 декабря только 50% приобретенных препаратов поступили в поликлиники. 15 декабря Смольным отчитался уже о 70%.

Лекарства выдаются пациентам бесплатно по назначению врача. Список препаратов полностью соответствует семи схемам лечения, содержащимся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 для больных с легкой и среднетяжелой формой коронавирусной инфекции.

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