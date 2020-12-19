РПЦ попросит Смольный вернуть ей два жилых дома у Александро-Невской лавры

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что РПЦ будут обсуждать с властями Петербурга вопрос о передаче двух объектов у Александро-Невской лавры.

Илларион напомнил, что в этих двух келейных корпусах – настоятельском и братском – сейчас располагаются жилые квартиры, часть из которых принадлежит государству, другая часть – гражданам.

"Этот вопрос будет обсуждаться. Я думаю, что решение должно будет приниматься с учетом всего комплекса проблем", - приводит слова Иллариона РИА "Новости". Представитель РПЦ добавил, что в России очень много построенных для церковных нужды зданий, которые сейчас используются не по назначению.

"Церкви, как правило, возвращаются только те здания, которые являются государственной собственностью, и те, для нынешних обитателей которых можно найти новое место жительства или новое место работы", - пояснил иерарх.

Ранее стало известно, что в ведение РПЦ могут передать три объекта лавры: Благовещенскую, Лазаревскую церковь и церковь Тихвинской иконы Божией матери. Инициативу связывают с 800-летием со дня рождения князя Александра Невского, которое уже начали отмечать на официальном уровне. Эти объекты сейчас находятся в ведении Городского музея скульптуры.