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9:28

В Общественной палате предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

фото ЗакС политика В Общественной палате предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

Руководитель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что необходимо ввести продуктовые карточка и социальное питание для малоимущих россиян из-за роста цен на базовые продукты.

"Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента… Правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло", - приводит высказывание Оглоблиной РИА "Новости".

Договоренность между компаниями зафиксирована лишь на три месяца, следовательно, "цены заморозятся на незначительное время, и дальше их снова будет диктовать рынок", уверена чиновница. В связи с этим, полагает представитель ОП, правительству необходимо задуматься над предоставлением продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости малоимущему населению.

Ранее президент Владимир Путин дважды за неделю поднимал вопрос о росте цен на продукты в России. На прошлой неделе он отчитал членов правительства за рост цен на сахар, подсолнечное масло, макароны, муку. Генпрокуратура объявила о начале проверки, пообещав строго разобраться с участниками возможных картелей. В свою очередь Минсельхоз пообещал, что цены снизятся уже к этой неделе.

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