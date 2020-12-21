Затушивших Вечный огонь петербургских школьниц обучат истории и патриотизму

Школьниц из Петербурга и Пензы, решивших развлечься и потушить Вечный огонь в своих городах, направят на обучение патриотизму в военно-исторические лагеря "Страна героев", говорится в сообщении пресс-службы российского военно-исторического общества.

Девочкам поведают об истории их родины, напомнят о героизме и мужестве советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также расскажут о том, почему Вечный огонь для России является символом памяти.

Две петербургских школьницы затушили Вечный огонь в Красном селе, забросав его снежками. Их пензенские ровесницы грелись у мемориала, ругаясь матом и снимая свои действия на телефон. С девочками провели профилактические беседы, а их родителей привлекут к административной ответственности.

Аналогичный случай на прошлой неделе имел место на Марсовом поле - с той разницей, что речь со стороны полиции шла уже о возбуждении уголовного дела.