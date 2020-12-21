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12:41

Петербуржцам начали приходить обещанные Путиным "новогодние" выплаты на детей

фото ЗакС политика Петербуржцам начали приходить обещанные Путиным "новогодние" выплаты на детей

Петербургским семьям начали поступать обещанные Владимиром Путиным выплаты на детей до 8 лет, делится "Фонтанка".

Сегодня многие горожане обнаружили на своих банковских картах прибавление в размере 5 тысяч рублей.

"Сделаем нашим детям подарок <...> Простой, скромный. Но, тем не менее, всем семьям, где есть дети до семи лет [включительно], всем выплатим по 5 тысяч рублей", - поручил президент в ходе своей ежегодной пресс-конференции, прошедшей 17 декабря.

Уже 18 декабря правительство объяснило порядок получения дополнительной выплаты. За сутки россияне подали более ста тысяч заявлений, однако большая часть граждан должна получить деньги автоматически - в случае, если они уже пользовались программами поддержки населения.

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