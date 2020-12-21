Плотину Гаусмана в Сестрорецке могут признать объектом культурного наследия

Руководство КГИОП сочло небезосновательным предложение активистов и депутата ЗакСа Надежды Тихоновой включить в перечень петербургских объектов культурного наследия плотину Гаусмана в Сестрорецке. В профильном комитете готовы заняться установлением историко-культурной ценности объекта, поскольку изложенные заявителями "исторические сведения... вызывают интерес", гласит ответ чиновников. Теперь, чтобы попробовать добиться своего, активистам нужно корректно заполнить требующуюся заявку на включение в реестр.

"Я готова помочь с оформлением этих документов, чтобы поскорее направить их снова. История плотины Гаусмана, несомненно, неразрывно связана с историей Сестрорецка. Поддерживаю инициативу присвоения сооружению статуса объекта наследия", - прокомментировала инициативу Тихонова.

История плотины на ее нынешнем месте восходит еще к петровской эпохе, когда сооружение было деревянным. По проекту инженера Карла Гаусмана плотину сделали каменной, и с 1863 года ее облик не менялся.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.