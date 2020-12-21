МО "Ланское" объявило конкурс на должность главы местной администрации

На место ушедшего с должности главы муниципальной администрации МО "Ланское" члена политсовета петербургской "Единой России" Михаила Доброхотова ищут нового человека. На сайте муниципалитета появилось принятое 17 декабря решение местного совета об объявлении конкурса на административную должность.

Заявки от кандидатов начали принимать 18 декабря. Процедура продлится до 18 января, а конкурсная комиссия соберется 20 января.

Комиссию возглавил глава МО "Ланское" Артем Дорожков. Также от местного совета в нее вошли депутаты Иван Безверхий и Елена Финогенова. Еще троих представителей делегирует губернатор Александр Беглов.

Ранее в муниципалитете отказались отвечать на вопросы об увольнении Доброхотова. Корреспондент ЗАКС.Ру звонил местным депутатам и сотрудникам администрации 17 декабря, в день объявления конкурса. Однако они либо отказывались общаться, либо уверяли, что не располагают никакой информацией об уходе главы МА. Сам Доброхотов также не согласился дать комментарии на этот счет. По данным ЗАКС.Ру, решение о его уходе не было добровольным.

Напомним, Доброхотов работал помощником спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова и пользовался большим доверием председателя городского парламента, в частности, был делегирован на всероссийский съезд "Единой России" в конце 2019 года.

Главой администрации он стал после муниципальных выборов 2019 года, на которых руководил избирательной комиссией МО "Черная речка". К работе комиссии было множество претензий у кандидатов от оппозиции. До выборов были допущены только представителей "Единой России" и четыре самовыдвиженца, двое из которых участвовали в молодежном совете соседнего Петроградского района, в состав совета входил и сам Доброхотов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.