31 декабря сделали выходным днем для петербуржцев

Петербургский губернатор Александр Беглов решил перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е число и тем самым освободить для горожан день, предшествующий новогодней ночи, от работы. Для государственных организаций это распоряжение носит обязательный характер, для частных - рекомендательный.

"Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное - встречать Новый год дома", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Тремя днями ранее на аналогичный шаг пошли власти Ленинградской области, а до того - Мурманская и Архангельская области, Карелия и НАО.

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