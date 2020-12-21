Боярский: Соцсети пока не будут наказывать за незаблокированный контент

Депутат Государственной Думы от "Единой России" Сергей Боярский сообщил ЗАКС.Ру, что пока не предусмотрены никакие санкции против социальных сетей, которые не будут исполнять в полной мере обязанности по блокировке контента, предложенные поправками в закон об информации. Ранее 21 декабря комитет Госдумы по информационной политике поддержал соответствующий документ.

Согласно предложенным поправкам, Роскомнадзор должен будет вести реестр соцсетей. К ним причисляются сайты, которые в день посещает более 500 тысяч человек и на которых у пользователей есть свои профили для обмена информацией.

К социальным сетям предъявлен ряд требований. В частности, они должны удалять информацию порнографического характера, с вовлечением несовершеннолетних в незаконную деятельность, пропаганду суицида, оправдание терроризма и другое. Боярский заявил, что пункты о защите детей - это основная идея законопроекта.

В документе также речь идет и о блокировке "информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность". Это касается не только нецензурной лексики, пояснил Боярский. По его словам, оскорбить можно и без использования мата. Депутат добавил, что они прекрасно понимают, что искоренить всю негативную лексику в интернете вряд ли удастся - ее слишком много.

- Это, по сути, политический призыв и посыл. Очень хочется, чтобы как можно больше ресурсов, площадок и пользователей его услышали и стали чуть добрее и цивилизованнее, - сказал Боярский.

Поэтому пока никаких санкций к социальным сетям не предусмотрено, уточнил парламентарий. Он заявил, что в первые месяцы работы законопроекта власти будут следить за его исполнением. Если окажется, что многие платформы отказываются соблюдать новые правила, тогда возможно будет введено наказание, сообщил депутат.

Если поправки в закон примут, то соцсети должны будут блокировать и сведения, которые содержат государственную тайну. Боярский согласился с тем, что платформы могут не знать, является ли какая-то информация гостайной. Для этого, по его словам, и предусмотрено обращение в Роскомнадзор.

- В любой непонятной ситуации, когда социальная сеть видит какой-то пост, и он им покажется подозрительным с точки зрения соблюдения законодательства, они пересылают ссылочку в Роскомнадзор, там будет специальная форма, Роскомнадзор в течение трех дней или быстрее либо сам сможет компетентно ответить, либо привлечет для составления ответа то ведомство, которое ответственно за те или иные возможные противоправные проявления, - рассказал Боярский.

По его словам, аналогичным образом соцсети должны действовать при появлении информации о массовых мероприятиях. Если его планируется проводить не в установленном порядке, например, его не согласовали, то информацию об акции соцсети тоже должны блокировать. Администрация сайта может обратиться в Роскомнадзор, а тот в ответственное ведомство и узнать у него, согласована указанная акция или нет, уточнил депутат.

В одном из пунктов законопроекта сказано, что пользователь соцсети может подать на нее в суд с требованием о компенсации, если блокировка нанесла вред его репутации или финансовому состоянию. Боярский уверен, что это "футуристичная" ситуация и таких исков не будет.

- Если человек выиграет суд у социальной сети, я думаю, что тут же социальная сеть выступит с иском к регулятору. Но мне кажется, что это уже какой-то футуристичный сценарий, - считает парламентарий.

Пока документ только одобрен комитетом Госдумы. Во втором чтении изменения в федеральный закон парламент должен рассмотреть на заседании 22 декабря. Если документ оперативно примут, то он может вступить в силу с февраля 2022 года, уточнил Боярский.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.