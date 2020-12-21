Полиция заплатит петербургским феминисткам по 10 тысяч рублей за превентивное задержание

Смольнинский районный суд Петербурга 21 декабря принял решение взыскать с МВД России 51,5 тысяч рублей в пользу феминисток Юлии Карпухиной, Полины Кругловой, Светланы Нартаховой, Анны Цымбал и Дары Щукиной, сообщил ЗАКС.Ру их представитель, старший партнер "Апологии протеста" Александр Передрук.

Пятеро истиц были задержаны утром 1 мая 2019 года. Их около трех часов продержали в полицейском отделении. В результате девушки не смогли принять участие в санкционированном первомайском шествии.

Производство по делу об административном правонарушении в отношении задержанных позже было прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. Феминистки обратились в суд, заявив, что превентивным задержанием было нарушено их право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу собраний.

Каждая из истиц получит по 10 тысяч рублей компенсация. Остальные 1,5 тысячи - сумма госпошлины.

- Мы просили взыскать по 700 тысяч, опираясь на практику Европейского суда, - рассказал Передрук. - Ожидали, что российский суд столько не взыщет. Для наших судов 10 тысяч рублей - стандартная сумма.

Партнер "Апологии протеста" еще не обсуждал со своими доверительницами возможность апелляции. Он допускает, что апелляционная жалоба, в которой феминистки потребуют увеличить сумму компенсации, будет подана.