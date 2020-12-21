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21 декабря, 20:03

Полиция заплатит петербургским феминисткам по 10 тысяч рублей за превентивное задержание

фото ЗакС политика Полиция заплатит петербургским феминисткам по 10 тысяч рублей за превентивное задержание

Смольнинский районный суд Петербурга 21 декабря принял решение взыскать с МВД России 51,5 тысяч рублей в пользу феминисток Юлии Карпухиной, Полины Кругловой, Светланы Нартаховой, Анны Цымбал и Дары Щукиной, сообщил ЗАКС.Ру их представитель, старший партнер "Апологии протеста" Александр Передрук.

Пятеро истиц были задержаны утром 1 мая 2019 года. Их около трех часов продержали в полицейском отделении. В результате девушки не смогли принять участие в санкционированном первомайском шествии

Производство по делу об административном правонарушении в отношении задержанных позже было прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. Феминистки обратились в суд, заявив, что превентивным задержанием было нарушено их право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу собраний. 

Каждая из истиц получит по 10 тысяч рублей компенсация. Остальные 1,5 тысячи - сумма госпошлины.

- Мы просили взыскать по 700 тысяч, опираясь на практику Европейского суда, - рассказал Передрук. - Ожидали, что российский суд столько не взыщет. Для наших судов 10 тысяч рублей - стандартная сумма. 

Партнер "Апологии протеста" еще не обсуждал со своими доверительницами возможность апелляции. Он допускает, что апелляционная жалоба, в которой феминистки потребуют увеличить сумму компенсации, будет подана.  

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