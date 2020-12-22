Беглов объяснил высокий уровень распространения COVID-19 в Петербурге сырым климатом

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов полагает, что географическая особенность местоположения Петербурга способствует более быстрому распространению COVID-19 и пневмонии.

"Коэффициент (распространения COVID) у нас большой, но мы не являемся лидерами. Против нас играет и сырой климат Петербурга, не зря его ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, у нас же еще и пневмония. В конце ноября - начале декабря в Петербурге традиционно наступает время заболевания сезонными простудами и ОРВИ", - высказался Беглов в эфире телеканала "Россия 24".

Также он известил, что до конца текущего года в Петербурге дополнительно развернут порядка 2 тысяч COVID-коек. На сегодняшний день свободными остаются критически мало - 3,5-4%.

Накануне вице-губернатор Олег Эргашев поведал о том, какие учреждения в ближайшее время смогут принять инфицированных граждан.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.