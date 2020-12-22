Ассоциация независимых депутатов Петербурга потребовала прекратить дело Юлии Галяминой

Ассоциация независимых депутатов в Петербурге выступила в поддержку московского муниципального депутата Юлии Галяминой, которую судят по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

В ассоциации назвали делом Галяминой давлением на гражданское общество и заявили, что политиков не должны сажать в тюрьму за их деятельности. К тому же, отметили в ассоциации, приговор не позволит Галяминой участвовать в выборах Госдуму, отнимет статус муниципального депутата и не даст ей продолжить ее преподавательскую деятельность.

"Ассоциация независимых депутатов Петербурга требует прекратить политически мотивированное преследование Юлии Галяминой", - заявили члены организации, призвав подписать петицию за прекращение дела Галяминой. Петиция тем временем набрала почти 141 тысячу подписей.

Прокуратура ранее запросила три года колонии для Галяминой по обвинению в нарушении ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Ей вменили призывы к участию в несогласованной акции против поправок в Конституцию, которая прошла 1 августа. Приговор Галяминой будет оглашен 23 декабря.

фото: Юлия Галямина / Facebook