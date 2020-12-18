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13:54

Прокурор просит 3 года колонии для муниципала Галяминой, обвиняемой по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Прокурор просит 3 года колонии для муниципала Галяминой, обвиняемой по "дадинской" статье

В ходе прений в Тверском райсуде Москвы государственный обвинитель запросил 3 года колонии для обвиняемой в неоднократном нарушении правил проведения митингов ("дадинская" ст. 212.1 УК) муниципала Юлии Галяминой, информирует "Медиазона".

В сентябре Галяминой предъявили окончательное обвинение по обозначенной статье. Женщину обвиняют в призывах к участию в несанкционированной акции против поправок в Конституцию, которая прошла 1 августа.

Статью, по которой привлекли к уголовной ответственности Галямину, неоднократно критиковали, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Они настаивали, что применять ее можно, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций.

Добавим также, обвинительный приговор по статье 212.1 УК, согласно новейшему законодательству, поражает граждан России в пассивном избирательном праве. Таким образом, Галямина рискует не быть допущенной до думских выборов следующего года, о желании участвовать в которых она ранее неоднократно заявляла.

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