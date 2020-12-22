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17:39

Павел Крисевич оспорил в суде приказ об отчислении из РУДН из-за акции в образе Христа

фото ЗакС политика Павел Крисевич оспорил в суде приказ об отчислении из РУДН из-за акции в образе Христа

Активист Павел Крисевич подал иск в Гагаринский суд Москвы из-за отчисления из РУДН после перфоманса в образе Христа у здания ФСБ в Москве, сообщает "Апология протеста".  

Крисевич настаивает на том, что приказ о его отчислении из-за якобы несоответствия поступка с "моральным обликом будущего специалиста". По его мнению, таким образом вуз "дискриминирует студентов по нравственным мотивам". Активист считает свое отчисление "актом подавления гражданской активности студентов РУДН".

Крисевич требует признать приказ об отчислении незаконным, восстановить его и выплатить ему компенсацию в 500 тысяч рублей.

Активиста отчислили из РУДН в начале декабря, прописав в приказе, что он нарушил, в том числе, "кодекс чести обучающегося".

5 ноября Крисевич в в образе Иисуса Христа забрался на крест, вокруг которого горели дела политических заключенных. Акциониста задержали сотрудники полиции, а на следующий день суд арестовал его на 15 суток. 

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