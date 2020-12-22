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18:33

Минздрав: Более 1,1 млн россиян болеют коронавирусом сейчас

фото ЗакС политика Минздрав: Более 1,1 млн россиян болеют коронавирусом сейчас

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России сейчас коронавирусной инфекцией болеют более 1,1 млн человек, и только пятая часть из них проходит лечение в больницах, передает "Интерфакс".

По данным Мурашко, 935 тысяч россиян с коронавирусом лечатся дома, на койки в инфекционных больницах попали почти 220 тысяч пациентов. При этом министр заявил, что свободных коек в регионах сейчас достаточно, и "критически низкого уровня по коечной обеспеченности нет" ни в одном из субъектов федерации.

При этом на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции приводятся другие данные. В статистике говорится о 535 071 активном случае заболевания в России.

В Петербурге свободных коек для пациентов с коронавирусом критически мало: около 4%. Губернатор Александр Беглов заявил, что до конца года в городе развернут порядка двух тысяч дополнительных мест для пациентов с коронавирусом.

 


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