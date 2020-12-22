Смольный отдал Музею городской скульптуры помещение в переулке Джамбула

Комитет имущественных отношений подписал распоряжение о передаче помещения в доме 19А по переулку Джамбула в управление Музея городской скульптуры, сообщили в комитете по культуре.

В комитете пообещали, что помещение отремонтируют и приспособят под хранение музейных ценностей. При этом предметы, хранящиеся на втором этаже Благовещенской усыпальницы, переместят в помещения, которые уже находятся в распоряжении музея.

Тем временем объекты в Александро-Невской лавре, которые принадлежат музею, собираются передать РПЦ. В начале декабря президент Владимир Путин в беседе с патриархом Кириллом вспомнил о зданиях лавры, которые "надо бы вернуть" церкви – и 11 декабря РПЦ подала заявку на передачу ей Благовещенской церкви.

Позже стало известно, что Смольный собирается передать в ведение РПЦ пять квартир в одном доме на Октябрьской набережной и еще две – в другом. Осенью появились сведения, что кроме Благовещенской церкви, РПЦ могут перейти также Лазаревская церковь и церковь Тихвинской иконы Божией матери.