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11:22

Коронавирус унес жизнь супруги Георгия Полтавченко

фото ЗакС политика Коронавирус унес жизнь супруги Георгия Полтавченко

Жена бывшего петербургского губернатора Георгия Полтавченко, Екатерина Полтавченко, ушла из жизни после осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает "Российская газета". Издание ссылается на Объединенную судостроительную корпорацию, в которой сейчас работает бывший глава города.

Отмечается, что женщина вела непубличный образ жизни и что их брак с Полтавченко, в котором в 1985 году родился сын Алексей, был счастливым.

За прошедшие сутки всего в Петербурге умерло 75 граждан с коронавирусной инфекцией.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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