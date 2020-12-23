В Петербурге появятся световые проекции, напоминающие о двух знаменитых горожанах

Световые проекции, напоминающие о двух известных петербуржцах, появятся на стенах домов в ближайшее время, сообщает пресс-служба КГА. Дом 85 по 8-й Линии Васильевского острова украсит проекция картины "Фантазия" художника Кузьмы Петрова-Водкина, а дом 91 по Московскому проспекту. соседствующий с трамвайным парком, будет освещен портретом изобретателя петербургского трамвая Федора Пироцкого.

Проекция портрета инженера - это инициатива депутата МО "Смольнинское" Константина Хрщоновича. Он остановился на фигуре Пироцкого, поскольку изобретатель был тесно связан с историческим районом Пески, в котором работает депутат.

Ожидается, что в следующем году аналогичные технологические решения будут выполнены в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Невском районах. Нынешней осенью появилась первая работа такого рода: на брандмауэре музея Федора Достоевского в Кузнечном переулке "высветился" его портрет.