Путин рекомендовал регионам объявить 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета одобрил идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем, передает ТАСС.

В ходе заседания Госсовета руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил Путину сделать 31 декабря выходным днем по всей России. Путин эту идею поддержал, но оговорился, что на федеральном уровне этого пока сделать нельзя. Вместо этого он порекомендовал объявить последний день года выходным властям тех регионов, где подобное решение пока не принято.

В 2020 году 31 декабря приходится на будний день и считается рабочим. Региональные власти вправе самостоятельно объявить этот день выходным. Такое решение уже приняли более двух десятков регионов, в том числе и Петербург: об этом губернатор Александр Беглов объявил 21 декабря. Однако вместо этого петербуржцам придется работать в субботу 26 декабря.

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