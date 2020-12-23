18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

23 декабря, 16:26

Путин рекомендовал регионам объявить 31 декабря выходным днем

фото ЗакС политика Путин рекомендовал регионам объявить 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета одобрил идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем, передает ТАСС.

В ходе заседания Госсовета руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил Путину сделать 31 декабря выходным днем по всей России. Путин эту идею поддержал, но оговорился, что на федеральном уровне этого пока сделать нельзя. Вместо этого он порекомендовал объявить последний день года выходным властям тех регионов, где подобное решение пока не принято.

В 2020 году 31 декабря приходится на будний день и считается рабочим. Региональные власти вправе самостоятельно объявить этот день выходным. Такое решение уже приняли более двух десятков регионов, в том числе и Петербург: об этом губернатор Александр Беглов объявил 21 декабря. Однако вместо этого петербуржцам придется работать в субботу 26 декабря.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
23:02 "Очередное расправосудие": Оппозиционеры о приговоре Юлии Галяминой

20:57 В комздраве считают достаточным количество коронавирусных коек

20:23 В Кремль закупают новогодние елки из Дании

19:50 За одну неделю цены на сахар устремились вниз

19:42 Резник: Мы должны добиваться смягчения приговора Галяминой

19:24 Залы Эрмитажа отремонтируют почти за 20 млн рублей

19:16 Муниципал: Три избранных депутата МО "Московская застава" пожаловались в Горизбирком на пассивность ИКМО

19:15 ЗакС и выборочная градозащита

19:01 Муниципал: Беглов ответил депутатам, что не может сам установить критерии для лишений полномочий мундепов

18:53 Центр имени Алмазова развернул еще 150 коек для пациентов с коронавирусом

18:44 Амосов считает несправедливым приговор, вынесенный Галяминой

18:32 Аппарат ЗакСа отказался регистрировать письма депутатов о Благовещенской церкви к губернатору и президенту

18:32 Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России

17:56 Суд зарегистрировал иск Пивоварова о неуказанной резиденции в декларации Беглова

17:32 "Фонтанка": Осужденный за взятку военврач Белевитин стал ответственным по коронавирусу в Смольном

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru