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23 декабря, 17:02

Лидера движения "За новый социализм" Платошкина оставили под домашним арестом до марта

фото ЗакС политика Лидера движения "За новый социализм" Платошкина оставили под домашним арестом до марта

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, передает "МБХ медиа".

Под домашним арестом Платошкин останется до 2 марта 2021 года.

Дело на Платошкина завели в начале июня по статьям о склонении к массовым беспорядкам и о фейках. Преамбула дела в сообщении СК не раскрывалась. Незадолго до возбуждения дела Платошкин на своем YouTube-канале выступал против внесения поправок в Конституцию, призывал проводить митинги, не нарушая ограничений в регионах по коронавирусу, а также выступал за отставку президента Владимира Путина и правительства.

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