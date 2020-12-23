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23 декабря, 18:32

Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России

фото ЗакС политика Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге заявила, что в России наблюдается замедление роста числа зараженных коронавирусом, передает РИА "Новости".

"В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр. Очень хорошо, что мы с этими цифрами подходим к большим праздникам", - сказала Попова.

При этом она оговорилась, что ситуация в регионах неоднородная.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России коронавирусом болеют более 1,1 млн человек, большинство из которых лечатся дома. При этом данные оперштаба по числу активных случаев сильно отличается от этих данных: более 537 тысяч. В Петербурге, по данным штаба, сейчас болеют 81,4 тысячи человек.

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