Центр имени Алмазова развернул еще 150 коек для пациентов с коронавирусом

Центр имени Алмазова развернул дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Число "коронавирусных" коек в центре увеличилось на 150. Всего федеральные клиники перепрофилировали под инфекционные 1 223 койки. Помощь пациентам с коронавирусом оказывают в Первом меде, больнице СЗГМУ имени Мечникова, Северо-Западном окружном медицинском центре имени Соколова, НИИ фтизиопульмонологии, Педиатрическом университете.

Ранее Эргашев сообщал о планах развернуть 210 новых коек для коронавирусных пациентов в центре Алмазова и Первом меде. 25 декабря начнет работу новый корпус Госпиталя для ветераной войн, который сможет принять еще 402 пациента.

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